مصادر تكشف معلومات مثيرة عن (اطلانتس 2)

كشفت مصادر عن إهمال مريع من الجانب السوداني في مشروع كنز البحر الأحمر المسمى بـ(اطلانتس 2)، ما أدى لعدم وصوله مرحلة الإنتاج رغم مضي (46) عاماً (1974م) من بدء العمل فيه بالمياه المشتركة بين السودان والسعودية في أعماق البحر الأحمر.

وتحصلت المصادر على معلومات مثيرة بشأن سير العمل في المشروع الذي قدرت أرباحه بنحو (20) مليار دولار وكان يعد من المشروعات السرية في فترة النظام البائد.

وكشف تقرير حديث لشركة منافع السعودية الحائزة على رخصة استخراج الخام من أعماق البحر (زنك، فضة، ذهب ومعادن أخرى)، عن حجم الاحتياطي من الخام والخطوات التي قامت بها والصعوبات التي واجهتها في طريق استكمال برنامجها.

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وأكد سليمان عبد الرحمن مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السابق بحسب صحيفة الصيحة، أن مشكلة المشروع لا تكمن في الإنتاج بقدر ما تتعلق بتكنولوجيا الاستخراج في أعماق تصل إلى (2000) متر.

من جانبه أكد وزير المعادن الأسبق محمد أبو فاطمة استكمال كل الدراسات الفنية للمشروع وتبقت فقط طريقة استخراج الخام، وقال إن شركة منافع السعودية كانت قد تحدثت عن بداية الإنتاج هذا العام (2020م).

في حين ذكر تقرير الشركة السعودية، أنهم لا يزالون في مرحلة دراسة الجدوى للمشروع والدراسات البيئية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)