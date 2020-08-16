كورونا تصيب الفنان الجقر وابنه الفنان الشاب أحمد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحة الخاصة للفنان احمد الجقر خبر اصابة الفنان الشعبي الجقر بفايروس كورونا وعند مرافقة ابنه الفنان الشاب احمد الجقر انتقلت العدوى واصيب ايضا الفنان احمد الجقر والفنان الشاب تربطه علاقة طيبة بوالده الفنان الهرم وموسوعة الغناء الشعبي الجقر. Advertisements وحينما شعر الفنان الشاب بمرض والده ذهب اليه وقاده بعربته الخاصة لاقرب المستشفيات الام درمانية وبحسب صحيفة الدار انتقلت العدوى للابن احمد الجقر. عاجل الشفاء لموسوعة الغناء الشعبي الجقر، وابنه الفنان الشاب احمد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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