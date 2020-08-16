أمر برفع حظر التجوال جزئياً ببورتسودان

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أمر طوارئ ولائي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠م برفع حظر التجوال جزئياً بمحلية بورتسودان. وينص الأمر على رفع حظر التجوال جزئياً من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لإنسياب الخدمات الضرورية للمواطنين إعتباراً من اليوم ١٦ /٨ /٢٠٢٠م ، مع إبقاء الحظر التام للسوق الرئيسي والمواصلات ومحطات الخدمات البترولية والمؤسسات الحكومية، على ان تظل اللجنة الأمنية في حالة انعقاد للمتابعة والرصد، وأهابت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، بالمواطنين الإلتزام بالتعايش السلمي لتعود الحياة لطبيعتها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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