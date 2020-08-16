تفاصيل جديدة.. العثور على (فارغ ذخيرة) داخل (المخابئ السرية) بالمالية

رصدت مصادر المخابئ السرية بوزارة المالية، وفي جولة داخل الأقبئة والزنازين تحت الأرض وقفت المصادر على “ثمانية” غرف في النفق الأول، أما النفق الثاني تلاحظ أن به قبر و(2) زنزانة تبلغ مساحتها 10X10.

وأكدت المصادر بحسب صحيفة المواكب، أن هذه الأنفاق جديدة، واستعملت لأغراض سيئة في عهد المخلوع، ونوه إلى أن السلطات عثرت على (فارغ ذخيرة) بالقرب من زنزانة المقبرة.

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في الأثناء زار وفد من قوى الحرية والتغيير الموقع، وتم فرض حراسة مشددة على المبنى وأمرت السلطات بتفتيش كل الأبراج التي تتبع للمالية، وشكرت وزيرة المالية لجنة إزالة التمكين، وقالت أثناء زيارتها للموقع: (نحن في خندق واحد في سبيل محاربة الفساد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)