صحيفة السوداني: – وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تكشف أسباب أزمة نقص حصة دقيق المخابز

– رفع الحظر بشكل كامل بالولاية الشمالية ومزوالة العاملين للعمل اليوم

– الإعلان عن تكوين كيان لقبيلة الجعليين بالسودان

– مستشار حمدوك يتجه لمُقاضاة أشخاص اتهموه بالعمالة لإريتريا

– عربي يبحث عن توافق يمهد لإعلان حكومة شمال دارفور

– تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث بورتسودان صحيفة أخبار اليوم: – السودان ومصر يتفقان علي خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية.

– الشعبية بقيادة عقار تسلم الوفد الحكومي مقترحاتها بشأن التفاوض حول دمج القوات.

– مركزية الشيوعي : الميزانية الحالية لن تحل الضائقة المعيشية ولا ترضي تطلعات الشعب السوداني صحيفة الوطن: – د.حمدوك يخاطب فاتحة اعمال مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم

– أسرة الكباشي حامد تناشد المسؤولين بإطلاق سراحه

– القراي: ( قانون التعليم الخاص الجديد يتيح لمجلس الآباء تحديد الرسوم الدراسية )

– (2880) شخص يتقدمون لوظائف الشركة السودانية للمعادن Advertisements صحيفة آخر لحظة : – مستشار لحمدوك يقاضي أشخاص اتهموه بـ (العمالة)

– مبارك الفاضل يبارك تطبيع الامارات مع اسرائيل

– رئيس الوزراء: الفاقد التربوي مهدد أمني واقتصادي

– مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين واستئناف عمل الباصات

– تحقيق في (بورتسودان) ووالي القضارف يتوعد المفسدين

– التفاصيل الكاملة للمباحثات المشتركة بين الخرطوم والقاهرة صحيفة صوت الأمة: – شركة أمريكية تهدد بسحب استثماراتها من السودان

– الكشف عن نفق سري يربط وزارة المالية بالقصر الجمهوري

– تشكيل لجنة تحقيق في انفجار مخزن للذخيرة بالشجرة صحيفة القوات المسلحة : – القائد العام يشهد ختام فعاليات عيد القوات المسلحة الـ(66)

– رئيس هيئة الاركان :القوات المسلحة ستظل متماسكة وقادرة علي حماية البلاد

– السودان ومصر يتفقان على دعم وتعزيز التعاون المشترك

– انعقاد مباحثات الترتيبات الأمنية للمنطقتين بجوبا الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 16 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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