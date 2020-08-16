دوري أبطال أوروبا: ليون يطيح بأحلام مانشستر سيتي

تداعت طموحات مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بعد صدمة تعرّض لها الفريق الإنجليزي خلال مباراته مع ليون الفرنسي في الدور ربع النهائي.
وانتهت المباراة التي أقيمت في لشبونة مساء السبت بحسب bbc بفوز ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمانشستر سيتي الذي بدا الأفضل في بداية المباراة، لكنه تراجع أمام إصرار الفريق الفرنسي.
وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة الرابعة والعشرين من زمن المباراة عن طريق ماكسويل كورنيه، لكن مانشستر سيتي استطاع التعادل عن طريق اللاعب كيفن دي بروين في الدقيقة التاسعة والستين.
ولكن ليون تقدم مجددا عن طريق اللاعب البديل موسى ديمبيلي. وضغط مانشستر سيتي من أجل التعادل، لكن لاعبه رحيم سترلينغ أهدر فرصة سهلة من تمريرة غابرييل خيسوس، وهي الفرصة الضائعة التي كلفت سيتي كثيرا.
وفي الدقيقة السابعة والثمانين أحرز ديمبلي الهدف الثالث في متابعة لتسديدة زميله حسام عوار، ليجهز على آمال الفريق الإنجليزي في التعادل، ويتأهل ليون للدور نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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