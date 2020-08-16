عضو بالسيادي يشيد بطرح مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم

أشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي حسن قاضي بالأوراق التي قدمت في مؤتمرثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم بجامعة الخرطوم السبت .

وقال قاضي في تصريح صحفي وفق (سونا ) عقب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ان الأوراق التي قدمت ناقشت كافة الموضوعات التي تهم التعليم من إصلاح للمناهج وأوضاع المعلمين والتلاميذ بالبلاد وأوضح قاضي أن هذه المرحلة تحتاج الى مضاعفة الجهود والبذل والعطاء حتى تتمكن الدولة من بناء نظام تعليمي جيد ينعم به أبناء السودان كافة.

وعبر عن شكره للبروفسور قاسم بدري للدور الكبير الذي قام به في مجال دعم التعليم لأبناء شرق السودان تجدر الإشارة إلى مشاركة أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي مولانا حسن قاضي والأستاذة عائشة السعيد والأستاذة رجاء نيكولا ، في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )