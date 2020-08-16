بعد عقود من الإنقطاع أول طائرة لسودانير تحط بمطار الكويت

حطت أول طائرة للخطوط الجوية السودانية (سودانير) من طراز اير بص A320 في مطار الكويت الدولي،السبت في أول رحلة بعد إنقطاع دام لأكثر من ثلاثين عاما مختصرة بذلك المسافات والمحطات، في رحلة مباشرة لم تتجاوز الثلاث ساعات من مطار الخرطوم إلى مطار الكويت. وحملت الرحلة بعض المقيمين والعالقين .

وكان في إستقبال الرحلة وفد من الجالية السودانية بالكويت وعدد من المسؤولين بسودانير وأشاد رئيس الجالية السودانية بالكويت وفق (سونا) بالمجهود الكبير من سفارتي البلدين، وبالدور المقدر لمدير محطة الكويت أزهري سليمان وكل الجهات ذات الصلة، وأضاف إن الرحلة أخذت طابعا إستثنائيا وتاريخيا كونه الناقل الوطني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )