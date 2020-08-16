شاهد بالفيديو .. شهامة متناهية لمواطن سوداني

أظهر مقطع فيديو موقف رائع لمواطن سوداني تنازل عن جزء كبير من منزله من أجل قيام «ترس» لحماية أهل قريته من خطر فيضان النيل.
ففي موقف بطولي نادر، ضحى المواطن السوداني “مختار محي الدين” من منطقة الباوقة بولاية نهر النيل شمالي السودان، بجزء كبير من مباني منزله لعمل ترس لصد فيضان النيل.
وضرب بصنيعه المثل في الشهامة والمروءة والإيثار على نفسه من أجل حماية وإنقاذ غيره من خطر فيضان النيل المُدمر.
ولاقى موقفه وفق صحيفة السوداني احتفاءً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي في السودان، اختصر وصفه بمطلع قصيدة شهيرة تصف شيم السودانيين تقول «الفينا مشهودة».
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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