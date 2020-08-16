رئيس الوزراء المصري يختتم زيارته للسودان

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، زيارته الرسمية للبلاد مساء السبت وكان على راس مودعيه بمطار الخرطوم وفق (سونا ) الدكتور عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف بجانب كل من دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة والاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة وبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اضافة الى السفير المصري لدى السودان سعادة السفير حسام عيسى الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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