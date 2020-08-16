الصحة بالخرطوم تحزر المواطنيين وتعلن موجهات صحية

اعلنت وزارة الصحة الخرطوم عن موجهات صحية لمواجهة فصل الخريف وتجنب الاصابة بالامراض وحذرت خلالها المواطنين من خطورة تلوث البيئة ودعت الى العمل على التأكد من سلامة المياه ومنع توالد الذباب والباعوض بالأحياء

وأكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة بالإدارة العامة للطب الوقائي زهراء الخير عبدالله وفق ( سونا) أن الرسائل التثقيفية التي اصدرتها الوزارة ممثلة في وحدة تعزيز الصحة ركزت على مناشدة المواطنين بالتخلص من النفايات بالطرق السليمة ومنع تراكمها داخل المجاري والعمل على منع توالد الذباب بالتخلص من النفايات الرطبة داخل البيوت والاهتمام بغسل الخضروات والفواكه بالمياه النظيفة وتجنب شراء الماكولات والمشروبات المكشوفة والمعروضة بواسطة الباعة المتجولين ونوهت الى ضرورة التخلص من الفضلات الادمية بالطرق الآمنة والحرص على غسل الايدي بالماء والصابون فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية والاهتمام بصحة الأطفال ونظافتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )