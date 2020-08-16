مباحثات حول الترتيبات الأمنية بين الحكومة والشعبية (عقار)

عقد وفد الحكومة لمفاوضات الترتيبات الأمنية برئاسة الفريق ركن مهندس خالد عابدين ووفد الحركة الشعبية-شمال – الجبهة الثورية – ،جناح مالك عقار برئاسة الأستاذ ياسر عرمان ، جلسة مباحثات السبت بفندق بريميد بجوبا حول ملف الترتيبات الأمنية للمنطقتين. وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية د.ضيو مطوك فى تصريح صحفي وفق صحيفة اخر لحظة أن فريق الوساطة تسلم من وفد الحركة المقترح الجديد للتفاوض حول قضية دمج القوات، حيث قام بتسليمه للجانب الحكومي ومن ثمّ إنخرط الطرفان في التفاوض حولها دون وجود للوساطة وأعرب مطوك و عن أمله في أن يتوصل الطرفان الى تفاهمات دون صعوبات وإستكمال البند المتبقي في ملف الترتيبات الأمنية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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