رفع الحظر بشكل كامل بالولاية الشمالية ومزوالة العاملين للعمل اليوم

قرر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بالولاية الشمالية ، رفع الحظر المفروض بشكل كامل بالولاية ومزوالة العاملين للعمل اعتباراً من اليوم الأحد. وذلك بحسب صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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