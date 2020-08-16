وزارة الصناعة والتجارة بالخرطوم تكشف أسباب أزمة نقص حصة دقيق المخابز

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، عن وجود نقص في حصة الدقيق المخصصة لولاية الخرطوم التي بدأت منذ يوم “السبت” الماضى مما أثر على انسياب الخبز،

وقالت الوزارة وفق صحيفة السوداني إن جملة الكميات المطلوبة “280140” جوالاً، فيما بلغت الكميات المُستلمة خلال هذه الفترة “255770” جوالاً بعجز قدره “24380” جوالاً وذلك لأسباب تتعلق بقلة الوارد من المطاحن، وعزت المطاحن ذلك لانقطاع التيار الكهربائي وقلة الوارد من القمح. وأضافت الوزارة أن هنالك مجهودات مبذولة من الحكومة الاتحادية والمطاحن لتلافي العجز في الدقيق المخصص لولاية الخرطوم، ويتوقع أن تزيد الكميات بنهاية الأسبوع الجاري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )