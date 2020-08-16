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الأحد 16 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال السفير حسام عيسى سفير مصر في السودان، إن الزيارة التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى السودان من أنجح الزيارات الخارجية، وضمت وفدا رفيع المستوى، وحضر الاجتماعات بين الدكتور مصطفى مدبولى وعبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان وفد رفيع من الجانبين، وأضاف سفير مصر في السودان، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن هناك تحمسا شديدا لاستغلال الفرصة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين البلدين الآن للمضى قدما فى العلاقات واستغلال الفرص الكبيرة غير المستغلة حتى الآن.
وأشار سفير مصر في السودان، إلى أن استغلال العلاقات المتبادلة بين البلدين ستشمل المجال التجارى والصناعى والزراعى والكهربائى ومجال النقل والسكك الحديدية والعديد من المجالات التى يمكن أن نستغلها فى الفترة الراهنة.
وتابع سفير مصر في السودان: بعد استقرار الأوضاع فى السودان والاتجاه نحو دعم العلاقات مع الأصدقاء وعلى رأسهم مصر تشكل صفحة جديدة، وهناك زيارات متبادلة في جميع الاتجاهات وعلى كافة المستويات بين البلدين، موضحا أن هناك اهتماما بالربط الكهربائى والذى سيصل إلى 300 ميجا وات مع بداية العام المقبل، وجرت مناقشة ربط السكك الحديدية بين البلدين خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى للسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت عن الربط الكهربائي بين مصر والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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