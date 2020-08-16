عاجل.. السودان يعلن تأييده لموقف مصر بملف سد النهضة

الأحد 16 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للخرطوم يوم السبت، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى.



وأعرب دقلو عن سعادته الكبيرة بالزيارات المتبادلة بين المسئولين فى البلدين، مشيرا إلى الزيارتين اللتين قام بهما إلى مصر منذ توليه منصبه، وحرصه على الاستماع إلى آراء القيادة السياسية فى مصر حول مختلف القضايا التى تهم البلدين

وأشاد دقلو، بوجه خاص بفوائد التعاون بين البلدين فى مجال الربط الكهربائى؛ نظرا للحاجة الماسة للسودان لزيادة مصادرها من الطاقة

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وشدد على أهمية تعزيز التكامل فى الأنشطة الاقتصادية بين مصر والسودان، بحيث يستفيد كل بلد من إمكانات البلد الآخر، ضارباً المثال على ذلك باستفادة السودان من كهرباء مصر، واستفادة مصر من الثروة الحيوانية فى السودان.

ومن جهته، أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة ناقشت المشروعات التى يمكن تنفيذها بطريقة واقعية، مستندة إلى احتياجات فعلية للبلدين، ومن ثم سوف تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة الشعبين.

وأضاف مدبولى، أن مزيداً من الملفات سيتم تدشين التعاون بشأنها خلال زيارة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان إلى مصر، فى الفترة المقبلة.

وأكد دقلو، أهمية تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومن ثم فإن هناك حاجة للتوصل لاتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث، ويلبى احتياجاتها التنموية، ويكون لبنة لمزيد من التعاون فى المستقبل.

وأضاف أن السودان يؤيد موقف مصر القائم على ضرورة التفاوض، وعدم قيام أى طرف بإجراءات أحادية.