عاجل.. رئيس الوزراء المصري يغادر الخرطوم (تفاصيل)

السبت 15 أغسطس 2020

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزراي رفيع المستوي، مساء اليوم، العاصمة الخرطوم، في ختام زيارته لدولة السودان الشقيقة.



واستغرقت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، للسودان يوما واحدا وجاءت رداً على الزيارة التى قام بها الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، لمصر في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.

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وضم الوفد كل من: وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنه خلال هذه الزيارة الهامة ترأس رئيسا وزراء البلدين الدكتور المصري مصطفى مدبولى، ونظيره السوداني الدكتور عبدالله حمدوك جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، فيما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.