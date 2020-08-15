رئيس الوزراء المصري: يجدد دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني في التقدم

جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان بجانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، ، جاء ذلك الالتزام خلال المباحثات التي جرت اليوم بقاعة الصداقة بين الوفد السوداني برئاسة دكتور عبدالله حمدوك والوفد المصري برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

كما أعرب دكتور مدبولي عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وبحسب سونا، عبر الدكتور عبد الله حمدوك عن ترحيبه بزيارة نظيره المصري والوفد المرافق لسيادته، مؤكدا استعداد السودان انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها الى آفاق اوسع.

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يشار الي ان رئيس الوزراء المصري رافقه خلال زيارة والتي امتدت ليوم واحد وفد رفيع المستوى، ضم السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية رسمية موسعة بين الطرفين بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة.

كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)