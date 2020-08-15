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الاعلان عن تكوين كيان لقبيلة الجعليين 

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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أوصد مجلس شورى الجعليين الباب أمام وجود خلافات بين مكونات القبيلة التاريخي وشدد المجلس فى أول اجتماع له التأم بمنطقة حجر الطير بمحليةالمتمة من ابرز معاقل القبيلة

وشدد على ضرورة تكوين كيان جامع يخدم القبيلة إجتماعيا ويدافع عنها وهو مناي عن السياسة باعتبار أن القبيلة ذات تاريخ ضارب وهى احوج لوحدة الصف .

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فى الاثناء قال مبارك على جاد الله ابرز الاعيان أن الهدف من مبادرة تكوين الكيان اجتماعي بحت جازماً بأن التفكير من تكوين مجلس الشوري ليس الهدف من الجهوية اوالعنصرية وقال جاد الله : لا غضاضة فان تلعب قبيلة الجعليين دورا اساسيا فى الصلح بين القبائل المتناحرة مستشهدا بالصراح المحتدم بين النوبة والبنى عامر بالبحر الاحمر ، مشيرا الى أن الكيان سوف يكون محايدا ومشاركا فى صناعة القرارات ومواكبا على المتغيرات التى طرأت على أ لا دارة الأهلية ،مؤكدا مبارك عدم وجود خلافات بين مكونات النظارة ،لافتا الى أن الباب مفتوح لابناء القبيلة المشاركات فى الكيان ولا اقصاء لاحد .

وبحسب صحيفة الوطن، كشف منسق الكيان بان الفكرة بدات بمساعى فردية ووجدت دعم من ابناء القبيلة وتعهد بالوصول الى المخالفين بالراي والمنتقدين لتكوين الكيان .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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