شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت فتاة إسرائيلية رسالة ترحيبية إلى الشعب الإماراتي، وذلك بعد التوصل لاتفاق العار التاريخي الذي باركه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ووضعت الفتاة التي تعمدت الظهور بملابس البحر، علم إسرائيل بجانب علم دولة الإمارات، وظهرت على شاطئ البحر وقالت الفتاة بفيديو متداول رصدته “وطن” باللغة العربية: “سكان الإمارات نحن بانتظاركم في إسرائيل”. المادة السابقة فضيحة مدوية لـ”حاكم دبي” بعد ضربة الأميرة هيا.. هذا ما فعله ابن عمه “الحرامي”!

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة إسرائيلية ترسل “قُبلة ساخنة” لـ”ابن زايد” وتدعو الإماراتيين لزيارة تل أبيب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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