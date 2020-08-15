أردوغان يتوعد بالرد على اليونان في حال الاعتداء على سفينة التنقيب التركية

الخليج 365:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده على استعداد للرد على اليونان في حال اعتداء الأخيرة على سفينة التنقيب التركية “أوروتش رئيس” في منطقة شرق المتوسط.

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، اليوم السبت، “لن نتردد في الرد (على اليونان) في حال تم الاعتداء على سفينة أوروتش رئيس”.

وتابع: “على اليونان أن تتصرف بعقل سليم وليس بتحريض من الآخرين”، مضيفًا “لن نسمح باللصوصية في جرفنا القاري”.

وأردف “كنا دائما من يقوم بالتخفيف من حدة التوتر ولكن في حال واصلت اليونان موقفها فسنقوم بما يلزم”.

واتهمت أثينا أنقرة بـ “تهديد السلام” في شرق المتوسط، مؤكدة أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة يشكل تصعيداً خطيراً، ويثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار”.

الأناضول