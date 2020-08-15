رقم قياسي جديد يسجله الدولار مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفعت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق السوداء وذلك خلال معاملات جرت اليوم السبت 15 اغسطس 2020م. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي أن أسعار الدولار قفزت إلى (151) جنيهاً مسجلة رقم قياسي جديد بعد أن كان سعره (149) جنيهاً خلال الأيام الماضية. وبحسب التاجر الذي تحدث لـ (الانتباهة أون لاين) فإن الريال السعودي بلغ (41.10) جنيه، الدرهم الإماراتي (43) جنيهاً، اليورو (163) جنيهاً، الجنيه الإسترليني (182) جنيه، الريال القطري (41.10) جنيه، الجنيه المصري (9.50) جنيه.

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