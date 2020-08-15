محامي ترامب السابق: أعرف مكان فضائحه لأنني من دفنتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، بالكشف عن كيفية تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 عبر كتابه “خائن.. مذكرات”.

وكتب كوهين “لقد تلاعب ترامب في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر على فعل أي شيء من أجل الربح كان دائما نهجا متبعا لدى ترامب وأسلوب حياة”.

ولم يكشف كوهين أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكان تقرير للمحقق الخاص السابق، روبرت موللر، قد خلص، العام الماضي، إلى أن روسيا نفذت حملة كبرى لمساعدة ترامب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، دون أن يجد أي أدلة على وقوع مؤامرة جنائية تربط بين حملة ترامب وروسيا.

وأضاف كوهين “أعرف المكان الذي دفنت فيه فضائح ترامب، لأنني أنا من دفنها”.

وسبق لترامب وأن وصف كوهين بأنه “جرذ وكاذب”، في حين قال كوهين إنه واجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترامب.