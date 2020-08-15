البصات السفرية بالجزيرة تستأنف رحلاتها وارتفاع في سعر التذاكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إستأنفت غرفة البصات السفرية والحافلات بولاية الجزيرة صباح اليوم رحلاتها من وإلى الولاية بعد توقف إستمرار لأكثر من خمس أشهر بسبب جائحة كورونا.

واكد الأستاذ إبراهيم حسن خليفة الأمين العام لغرفة النقل بمحلية الحصاحيصا في تصريح لسونا أن الغرفة أكثر جهة إلتزمت بالحظر إيمانا منها بالدور الوطني للغرفة في الحد من إنتشار جائحة كورونا رغم تضرر الغرفة وأصحاب البصات والحافلات والسائقين والمضيفين بسبب التوقف عن العمل .

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ولفت إلى أن تحديد أسعار التذاكر تم بالتنسيق والإتفاق مع جهات الإختصاص داعيا لتوفير الجازولين .

وبحسب وكالة الانباء (سونا) فأن العديد من المواطنبن عبروا عن سعادتهم بإستئناف رحلات البصات السفريه من وإلى الولاية مشيرين الى إرتفاع أسعار قيمة تذاكرالسفر بالعربات الملاكي وعربات التاكسي الولائي والحافلات الصغيرة مطالبين بالنظر ومراجعة أسعار التذاكر .

وقالت الاستاذة عبير محمد أحمد أبو سن إن سعر التذكرة إرتفع إلى 520 جنيها بدلاً عن 180 جنيها مع عدم الإلتزام بالتباعد الإجتماعي والإشتراطات الصحية .. ولفت المواطن النعيم محمد أحمد أن عودة السفر بالبصات سيحدث حراكا إقتصاديا وسيسهم في عودة قطاعات كبيرة لدائرة العمل والحركة ببن الولايات