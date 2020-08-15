والي الجزيرة يدعو للإرتقاء بالزراعة لتحقيق الإكتفاء من السلع الإستراتيجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة توحيد الجهود لنهضة مشروع الجزيرة والإرتقاء بمزارع الجزيرة لتعزيز سياسات الدولة الرامية لتحقيق الإكتفاء من السلع الإستراتيجية ودعم الإقتصاد الوطني. وأشار لدي لقائه اليوم بقصر الضيافة بمدني بوفد من أعضاء تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل لأهمية إستصحاب آراء كل تكوينات المزارعين فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم العمل الزراعي داعا لتكوين لجنة تضم كل مكونات المزارعين داخل مشروع الجزيرة للوصول لرؤية مشتركة لمعالجة كافة قضايا المشروع القانونية والإدارية والسبل الكفيلة بنهضة مشروع الجزيرة. وقد عبر وفد تجمع المزارعين عن إشادتهم بتفهم الوالي لطرح التجمع وأكدوا إستعداد التجمع لتقديم كل الرؤي التي تساعد في تحقيق متطلبات المرحلة تجاه توحيد صفوف المزارعين للإضطلاع بأدوارهم الريادية في دعم الإقتصاد الوطني وتأمين الغذاء لأهل السودان.

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