قرار إثيوبي عاجل بشأن سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية استعداد أديس أبابا لاستئناف المفاوضات حول “سد النهضة” مع مصر والسودان،يوم الاثنين المقبل.جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم السبت، مع عدد من البعثات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة أن يواصل الإثيوبيون الدعم المالي للسد. سبوتنيك

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