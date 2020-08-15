غابات شمال كردفان تبدأ تشجير 430الف فدان هذا الموسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شرعت الهيئة القومية للغابات بولاية شمال كردفان في تشجير مساحة 430 الف فدان هذا الموسم منها 400الف فدان بالغابات الشعبية و30الف فدان داخل الغابات المحجوزة. وقال المهندس محمدين الامين محمدين مدير غابات ولاية شمال كردفان في تصريح لسونا انه تم توفير كافة المعينات والاحتياجات المطلوبة وان العمل قطع شوطا واسعا من التنفيذ. واضاف انه تم انتاج 92 الف شتلة من الشتول الغابية بالمشاتل المركزية التابعة لغابات الولاية منها 80٪شتول هشاب والباقي شتول مختلفة لافتا الى ان الترتيبات جارية لانتاج ملبون شتلة في المشاتل الشعبية بالولاية وتنفيذ زراعة مساحة 500 فدان بالمشاتل المطرية واوضح ان هنالك تحديات تواجه الغطاء الشجري والغابي تتمثل في القطع الجائر وتمدد الزراعة على حساب الغابات.

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