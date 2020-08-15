ضاحي خلفان يهاجم أبو تريكة بشدة بعد تغريدته حول التطبيع مع إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: هاجم قائد شرطة دبي سابقا، ضاحي خلفان، نجم منتخب مصر السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة إثر تغريدته عما وصفه بـ”سقوط الأقنعة”، بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

أبو تريكة قال في تغريدته التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر، الخميس: “سقوط الأقنعة مهم في سبيل تحرير فلسطين والمسجد الأقصى.. قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام أو معاهدات دول… التطبيع خيانة”.

خلفان من جهته نشر تغريدة على صفته الرسمية بتويتر قال فيها: “محمد أبو تريكة ينتقد الإمارات التي أعلنت علاقات مع إسرائيل البارحة ويبوس كف حمد بن خليفه الذي أرسى علاقات مع إسرائيل أكثر من عشر سنوات… أيها الشحاذ للريال القطري… أخرس”. المادة السابقة مصر تؤكد دعم مساعي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية المقالة القادمة غابات شمال كردفان تبدأ تشجير 430الف فدان هذا الموسم

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