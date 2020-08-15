مصر تؤكد دعم مساعي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصر، اليوم السبت، دعم مساعي رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الدولية، ولك على لسان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وقال وزير الإعلام السوداني إنه تم خلال المباحثات التي عقدت بين رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، ونظيره المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة عدد كبير من القضايا المتعلقة بأمن واستقرار السودان.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيسي وزراء مصر والسودان، أن مصطفى مدبولي أكد خلال المباحثات دعم مصر لمساعي السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وذلك بحسب وسائل إعلام مصرية.

ووصل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا فقط.

سبوتنيك