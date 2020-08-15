الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، معتبرا إياها خطوة هامة على طريق إحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما أكد التزامه بحشد الجهود بغية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس حل الدولتين.

أمستردام – سبوتنيك. وأضاف الاتحاد في بيان صحفي “نحن ملتزمون بتحقيق سلام شامل ودائم للمنطقة بأسرها ومستعدون للعمل من أجل هذه الغاية مع شركائنا الإقليميين والدوليين. إسرائيل قامت بتعليق خطط ضم مناطق من الأرض الفلسطينية المحتلة من جانب واحد وهي خطوة إيجابية”.

وشدد على “ضرورة تجنب أي قرار أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص التوصل إلى حل دائم ومتفق عليه بين جميع الأطراف”.

وأردف “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما بحل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وذلك بناء على القانون الدولي”، مؤكدا استعداد الاتحاد للعمل من أجل استئناف مفاوضات هادفة وبناءة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.