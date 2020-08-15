القيادتان السودانية والمصرية تتفقان على دعم وتعزيز التعاون المشترك

إتفق الجانبان السوداني والمصري في ختام المباحثات التي جرت بينهما بقيادة رئيسي الوزراء في البلدين اليوم بقاعة الصادقة على دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني والإبتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الإهتمام المشترك، كما تم الإتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكلاريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان (100) منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر (200) منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين.

وفي مجال تأهيل الكوادر إتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتاهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية،وبحسب سونا،وبالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)