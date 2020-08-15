مستشار حمدوك يتجه لمُقاضاة أشخاص اتهموه بالعمالة لإريتريا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فايز السليك، إنه سيحرك إجراءات قانونية ويفتح بلاغات بإشانة سمعة، وإثارة الفتنة ضد عدد من الذين نشروا أخباراً كاذبة ضد شخصه، بدايةً من الأسبوع المقبل، مؤكداً أن غرضه من الإجراءات القانونية وضع الذين يستسهلون الكلام عند حدهم، وملاحقة الذين يطلقون القول على عواهنه.

وأضاف السليك في منشور على صفحته بـ(فيسبوك): وفق صحيفة السوداني “إن هؤلاء يعملون على تسميم فضاءات العمل العام بضخ أكاذيب حتى يصير الجو طارداً وإبعاد كل الذين يفكرون في خدمة البلاد، كما يسعى هؤلاء الكذبة على تأجيج الخلافات القبلية وصب الزيت على نيرانها”.

وقال: “سوف أذهب الى المحاكم كمواطن سوداني، ولم استشر اي مسؤول في الحكومة، فأنا أعرف ما أريد، وأدرك قوانين وأخلاقيات النشر من خلال عملي كصحفي لقرابة ربع قرن ودراستي الأكاديمية لقوانين النشر. ونصيحتي إلى الذين غرقوا في هذا الوحل تجهيز أدلتهم/ن أمام المحاكم داخل وخارج البلاد عن عمالتي”.

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وتابع: “شخصياً أفرق بين النقد الموضوعي وهو مطلوب، وبين ساقط. القول والافتراءات. نحتاج إلى معركة للحد من الأكاذيب، إثارة الكراهية وتسميم الأجواء”. ومضى: “الصمت يغري ضعاف النفوس على استسهال القول، وإيقاد النيران لحملات الشواء الإلكترونية”.

وأشار إلى أنه منذ إعلان خبر تعيين الولاة المدنيين بدأ بعض ذوي الغرض شن حملات تشويه منتظمة ضد شخصه وضخ أكاذيب مستمرة وصلت حد اتهامه بالعمل بالمخابرات الإريترية، وشملت الحملة كتابات وصوراً وتسجيلات صوتية.

الخرطوم( أخبار الخليج 365 )