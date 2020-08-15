شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
· وحال الهلال لا يسر البال.
· نعم هو كذلك الأزرق لم يعد كما هو.
· كبير السودان بات يتأثر كثيراً بأي متغير في الساحة.
· الهلال يوقف التدريبات أكثر من مرة ويعود ليبدأ من الصفر.
· القائمون بأمر النادي يحضرون في المؤتمرات الصحفية ولا يحضرون خطة واضحة للإعداد.
· نعم توقفت عجلة الدوري ولكن هل هدف الهلال القائم الدائم الدوري والكاس.
· الهلال ينشد الابطال وهذا لن يتم بالهاشتاقات وأعمدة الرأي.
· على الهلال أن يعد نفسه جيداً للمرحلة المقبلة.
· كل الاندية التي تتسابق على البطولة الاولى افريقياً تواصل العمل ما بين الاعداد والمنافسات المحلية .
· خطة الهلال يجب أن تكون طويلة وعلى الادارة الفنية أن تعلن برنامجها قبل نسخة 2021 .
· القائمون على أمر النادي الآن تصدوا للمهمة وعليهم أن يكملوا الملفات بدون اخفاق أو يقرروا الانسحاب كالعراب .
· نعم الهلال يشغل الجميع ولكن وسط كل ذلك المريخ يتعاقد مع خشارم .
· خشارم يحمل سيرة ذاتية لم تتعدى مساعد (ياي) في نادي الصفاقسي التونسي .
· حال الهلال لا يسر ولكن ليس لدرجة خشارم !
· بعيداً عن خشارم وقريباً من المريخ (الخارم بارم) قرأت خبراً يقول ان سوداكال اصدر قراراً بحل عدد من اللجان .
· سوداكال شغال
· المريخ يقوده سوداكال ، يحل ويربط في مسميات لجان لم يسمع بها من قبل .
· مثلا لجنة التطوير ماذا ستفعل في نادي لم يتقدم خطوة منذ التأسيس
· هل يعلم سوداكال ان الموسم متوقف اخشى ان يدفع الرجل حوافز انتصارات المريخ في المباريات التي لم تعلب اصلاً
· كلو جائز في مريخ العجائب
كانت هذه تفاصيل خبر مريخ خشارم ولجان الخارم بارم.. بقلم احمد عبدالمنعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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