مريخ خشارم ولجان الخارم بارم.. بقلم احمد عبدالمنعم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· وحال الهلال لا يسر البال.

· نعم هو كذلك الأزرق لم يعد كما هو.

· كبير السودان بات يتأثر كثيراً بأي متغير في الساحة.

· الهلال يوقف التدريبات أكثر من مرة ويعود ليبدأ من الصفر.

· القائمون بأمر النادي يحضرون في المؤتمرات الصحفية ولا يحضرون خطة واضحة للإعداد.

· نعم توقفت عجلة الدوري ولكن هل هدف الهلال القائم الدائم الدوري والكاس.

· الهلال ينشد الابطال وهذا لن يتم بالهاشتاقات وأعمدة الرأي.

· على الهلال أن يعد نفسه جيداً للمرحلة المقبلة.

· كل الاندية التي تتسابق على البطولة الاولى افريقياً تواصل العمل ما بين الاعداد والمنافسات المحلية .

· خطة الهلال يجب أن تكون طويلة وعلى الادارة الفنية أن تعلن برنامجها قبل نسخة 2021 .

· القائمون على أمر النادي الآن تصدوا للمهمة وعليهم أن يكملوا الملفات بدون اخفاق أو يقرروا الانسحاب كالعراب .

· نعم الهلال يشغل الجميع ولكن وسط كل ذلك المريخ يتعاقد مع خشارم .

· خشارم يحمل سيرة ذاتية لم تتعدى مساعد (ياي) في نادي الصفاقسي التونسي .

· حال الهلال لا يسر ولكن ليس لدرجة خشارم !

· بعيداً عن خشارم وقريباً من المريخ (الخارم بارم) قرأت خبراً يقول ان سوداكال اصدر قراراً بحل عدد من اللجان .

· سوداكال شغال

· المريخ يقوده سوداكال ، يحل ويربط في مسميات لجان لم يسمع بها من قبل .

· مثلا لجنة التطوير ماذا ستفعل في نادي لم يتقدم خطوة منذ التأسيس

· هل يعلم سوداكال ان الموسم متوقف اخشى ان يدفع الرجل حوافز انتصارات المريخ في المباريات التي لم تعلب اصلاً

· كلو جائز في مريخ العجائب