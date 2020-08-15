ضرورة استمرار تدريبات الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• إنشغال الاهله مع (هموم) تكوين لجنة تطبيع .. وظهور الكاردينال (من جديد) بعد أن صرح سابقاً بإختفائه من المشهد الهلالي .. كل هذه الأمور يجب أن لا تقودنا الى نسيان فريق كرة القدم ..

• قرار ايقاف تدريبات الفريق عقب تعليق النشاط من جديد .. أعتبره قرار غير ايجابي وسوف يتضرر منه الفريق كثيراً ..

• لاعبي الفريق في حاجة الى مزيد من التدريبات لاستعادة اللياقة البدنية من جديد .. بعد أن ظل النشاط متوقف لمدة تزيد عن الأربعة أشهر ..

• التدريبات الفردية في المنزل والخاصة باللاعبين خلال فترة التوقف .. لا تكفي للمحافظة على اللياقة البدنية .. حتى وإن تم تنفيذ برنامج مدرب اللياقة بصورة جيدة .

• قرار لجنة الطواريء لم يشمل ايقاف تدريبات الأندية أو فض المعسكرات .. بينما كان القرار خاص بعدم استئناف مباريات الممتاز وكأس السودان والبطولة المشتركة ..

• لذلك الأفضل التراجع عن قرار تعليق تدريبات الهلال والعودة فورا لإستئناف الاعداد .. ويجب اعتباره الفترة الحالية اعداد للموسم الجديد والبطولة الأفريقية ..

• ونأمل أن يجد فريق الكرة الاهتمام من جميع الأهلة .. والعمل على ابعاده عن كل ما يتعلق بالأجواء الادارية الحالية ..

(( معقولة دا برشلونة ))

• تعرض برشلونة لهزيمة تاريخية ..

• الألمان لم يرحموا تاريخ برشلونة ..

• ثمانية أهداف نارية في الشباك الأسبانية ..

• عشاق البارسا عاشوا أسوأ اللحظات منذ تشجيع هذا النادي العريق ..

• لم يصدقوا حتى هذه اللحظة الخروج بهذه الهزيمة النكراء ..

• برشلونة في حاجة الى تغيير شامل ..

• لم يعد ذلك الفريق المخيف ..

• (حالته أصبحت حالة) ..

• (لا تسر عدو أو حبيب) ..

• بايرن ميونخ يستحق الفوز الكبير والتأهل للمرحلة التالية في دوري أبطال أوروبا ..

• أصبح المرشح الأبرز للحصول على اللقب ..

• يملك فريق مرعب بكل امانة ..

• في المرحلة الماضية تخطى تشلسي الانجليزي ذهابا وايابا وبنتيجة عريضة ايضا ..

• يبدو أن الفريق البافاري في طريقه لسيطرة أوروبية للسنوات القادمة ..

((صمت اخير)) ..

• الألمان وصلوا ..