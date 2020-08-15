الحرطوم تستقبل مساعدات مصرية

استقبلت الخرطوم مساعدات مصرية تقدر بـ(20) طناً من أغذية الأطفال والأجهزة الطبية الحديثة لكشف الأوبئة. وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى إنه من المتوقع وصول فريق طبي مصري في الاسبوع المقبل من أجل مساعدة الفرق الطبية السودانية العاملة في محاربة وباء كورونا. Advertisements وأضاف حسام بحسب صحيفة المواكب “مصر ستعمل على تقديم المساعدات للشعب السوداني للعلاقات الأزلية بينهما”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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