عربي يبحث عن توافق يمهد لإعلان حكومة شمال دارفور

قال والي وﻻية شمال دارفور محمد حسن عربي ، إنه ابتدر مشاورات مستمرة مع القوى السياسية والمكونات اﻻجتماعية بالولاية لتحقيق أكبر قدر من التوافق ، لتشكيل حكومة بشمال دارفور، حتى تضطلع بمسئولياتها في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر التي تضمنتها الوثيقة الدستورية.

وقال عربي لدى مخاطبته مواطني محلية كبكابية ،خلال الزيارة التي قام بها أمس ،للوقوف على أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها المحلية مؤخراً، قال إنه يتطلع إلى أن تأتي حكومة الثورة بالولاية معبرة وشاملة وممثلة لمحليات الولاية الثمانية عشرة وممثلة لنساء ورجال وشباب الولاية، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أن الحكومة المرتقبة ستضم في حدها الاقصي 25 وزيراً ومعتمداً.

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ودعا الوالي مواطني الولاية إلى نبذ الخلافات والالتزام بالأهداف الشاملة التي قامت من أجلها الثورة .

وناشد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير بمحلية كبكابية المساهمة مع التنسيقية المركزية بالولاية في التشاور من أجل إعداد برنامج عمل لحكومة الولاية القادمة تتضمن هموم وقضايا مواطني كبكابية، محذراً في ذات الوقت ، عناصر النظام السابق، من محاولة تصدر المشهد السياسي وإدعاء تمثيل الجماهير بغرض المتاجرة بقضاياها ونهب أموالها. وأضاف قائلاً ” إن كان هناك مشروع ذو جدوى فسنقوم نحن بتنفيذه”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)