العثور على “مخابئ وزنازين” سرية بوزارة المالية

كشفت مصادر عن عثور السلطات على غرف تحت سطح الأرض داخل وزارة المالية، على إثر مداهمة نفذتها قوة تتبع للجنة إزالة التمكين بالوزارة.
وأبلغ المصدر أن القوة عثرت على (5) غرف ومدفن يعتقد أنه مقبرة، وأشار إلى أن الغرف تبدأ ممراتها من مكتب التأمين الذاتي للوزارة، لافتاً إلى تحركات مريبة شهدتها الوزارة خلال الأيام الماضية، بعد العثور على ملابس لمليشيات الدفاع الشعبي التابعة للنظام البائد، في بعض مكاتب الموظفين.
ورجح المصدر بحسب صحيفة المواكب، أن تكون الغرف السرية ربما تكون (زنازين) تستخدم للتعذيب خلال العهد البائد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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