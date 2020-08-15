تنسيقية تصحيح مسار الثورة جئنا لإنزال شعارات الثورة للواقع

أعلنت تنسيقية تصحيح مسار الثورة ودعم السلام في حفل تدشين ميلادها اليوم بمنبر سونا أنها تستهدف تنزيل شعارات ثورة ديسمبر المجيدة إلى واقع عبر جسم يضم أغلب مكونات المجتمع من حركات وتنظيمات.

وقال القيادي في تنسيقية تصحيح مسار ثورة ديسمبر ودعم السلام المهندس جلال الدين عشر إن المعركة لاتزال مستمرة فالثورة مواجهة بكثير من المخاطر والتحديات ولها أعداء بالداخل والخارج ولنا في مواجهتهم خططاً وبرامج.

وأوضح المهندس عشر بحسب سونا، أن التنسيقية مفتوحة لكل التنطيمات السياسية والأجسام الثورية ولجان المقاومة الثورية وجميع الحادبين على مصلحة الوطن بمايتوافق مع الرؤي والأهداف وأن التنسيقية تلقت عدداً من الطلبات للانضمام من بينهم الكيان النوبي والجمعية السودانية لرتق النسيج الاجتماعي كما أن التنسيقية تعمل على إقامة لقاء جامع يضم المنظمات التي تعمل في مجال العون الإنساني والتنمية والخدمات وهناك اقتراح بأن يكون دور المنظمات خدمياً مع تدريب الشباب وتأهيل المؤسسات بدلاً من تقديم المعونات والإغاثات .

وأضاف أنه بعد التدشين وكخطوة أولى فإن التنسيقية بصدد تحقيق السلام الذي يجري الآن بجوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية كما نسعى إلى مناشدة جميع الأطراف الممانعة لهذا المنبر باللحاق بركب السلام لينعم الوطن بالاستقرار وتتحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة البناء والإعمار والتنمية من أجل أن ندفع بالوطن في مقدمة الدول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)