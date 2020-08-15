مسؤول باتحاد الكرة يوضح ملامح نهاية أزمة نادي الهلال

أعلن إتحاد كرة القدم السوداني عن أن حسم الأزمة بنادي الهلال ستكون خلال ساعات.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة نصر الدين حميدتي إن رئيس الهلال أشرف الكاردينال طالب بمنحه مهلة حتى اليوم السبت، من أجل دراسة الخيارات المطروحة والمتمثلة في ترشيح لجنة تطبيع لقيادة النادي.
حميدتي أشار إلى أن اتحاد الكرة يترقب الرد النهائي من الكاردينال بشأن حسم الجدل حول الوضعية الإدارية للنادي. وأضاف “حال تأكيد الكاردينال رغبته في الاستمرار وترشيح قائمة بقيادته للمرحلة الانتقالية فسيتم اتخاذ قرار فوري باعتماد القائمة الخاصة”.
وأكمل “أما إذا اعتذر ورشح قائمة أخرى لإدارة النادي فسيتم دراسة جميع القوائم المطروحة من التنظيمات المختلفة لاختيار قائمة موحدة لإدارة النادي”.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، يعاني نادي الهلال فراغاً إدارياً بعد ما أعلن أشرف سيد أحمد الكاردينال التوقف عن العمل ورفضه الاستمرار بعد نهاية فترة مجلسه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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