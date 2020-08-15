جمال سالم يطالب “بفسخ عقده” عن طريق الفيفا

لوح حارس الهلال اليوغندي جمال سالم مجدداً بالعودة إلى مطالبه المالية بطرف الهلال، حيث هدد الحارس اليوغندي بالذهاب إلى الاتحاد الأفريقي “فيفا” من أجل الحصول على مستحقاته المالية بطرف نادي الهلال المتمثلة في أكثر من ثلاثة أشهر فضلاً عن فسخ تعاقده مع النادي.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ينتظر أن يتحرك اليوغندي خلال ساعات في ملف الحصول على مستحقاته المالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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