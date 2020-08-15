عاجل.. السفير المصري لدى السودان يتحدث عن كواليس زيارة مدبولي

السبت 15 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال السفير المصري لدى السودان حسام عيسى، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للخرطوم ستناقش كافة الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والربط الكهربائي والسكة الحديد وتسهيل حركة المرور عبر المعابر وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد "عيسى"، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة الي مرحلة التكامل التام.

وجدد السفير المصري التأكيد على دعم القاهرة للسودان على كل المستويات لكونه من أكثر الدول أهمية لها، كاشفا عن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية في كافة المجالات التدريبية والأزهر.

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وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.

كما أعلن السفير عيسى وصول فريق طبي مصري عالي من ١٤ طبيبا للمساعدة في مكافحة الاوبئة والأمراض المتعلقة بالكوارث الطبيعية والسيول.

وأضاف أن حجم حركة تدفق البضائع والاستثمار والمواطنين بين البلدين كبير مما يضع على عاتقهما تسهيل الإجراءات ووسائل الراحة للمواطنين.

ومن المقرر أن يصل الثلاثاء المقبل عدد من الطائرات المصرية تحمل مساعدات إنسانية بها اكثر الأجهزة تطورا في مجال الكشف عن الاوبئة والفيروسات مثل (pcr) بالإضافة إلى أدوية خاصة بالفيروسات، بحسب السفير، موضحا أن مدبولي يحمل معه هدية من الأدوية والاجهزة كمساعدات للسودان.