سنار.. الوالي الجديد يطلق عمل لجنة تفكيك نظام الإنقاذ غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي سنار الماحي محمد سليمان، رئيس اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالولاية، عن عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد لانطلاق عمل اللجنة وأداء القَسَم لأعضائها.

وتعهد الوالي خلال ترؤسه اللقاء التنويري للجنة أمس، بتوفير الإمكانات المادية والفنية واللوجستية للجنة لتتمكّن من أداء مهامها وإنجاز عملها في الفترة الزمنية المُحدّدة.

واستعرض الوالي، مهام وهيكل اللجنة، وأشار إلى تكوين لجان فرعية على مُستوى المحليات السبع والمُؤسّسات الحكومية بالولاية لاستلام المظالم والتقصِّي عن الفساد والتحقيق فيه ورفع توصياتها للجنة العُليا بالولاية.

صحيفة الصيحة