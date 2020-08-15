جنوب دارفور.. (46.55%) نسبة نجاح الأساس للعام 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور، نتيجة شهادة الأساس للعام 2020م وبلغت نسبة النجاح (46.55%) مُقارنةً بالعام 2019م الذي بلغت فيه (74%)، كما سجّلت النتيجة انخفاضاً كبيراً في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية.

واشترك في المرتبة الأولى ثلاثة تلاميذ بمجموع (277) درجة وهم إكرام صلاح إسماعيل بحر – مدرسة العناية الخاصة نيالا، محمد آدم عبد الله آدم – مجمع دفع الله الخاص النهضة نيالا شمال، ووفاق عبد الله آدم حسن – مدرسة التربية النموذجية الخاصة نيالا، بجانب اشتراك ثلاثة تلاميذ في المركز الثاني وخمسة في المركز الثالث وعشرة تلاميذ في المركز الرابع. ولم تدخل محلية تلس في قائمة المائة الأوائل لأول مرة.

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وقال مدير عام الوزارة عبد العال صالح، إنّ وزارته ستُخصِّص مؤتمراً صحفياً لاحقاً لتحليل هذه النتيجة والأسباب التي أدّت لتدنيها هذا العام، واستعرض التحديات التي تُواجه التعليم، واستبشر بالنهوض بالتعليم خلال الفترة المُقبلة.

وأبدى والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق، مُلاحظاته حول انخفاض النتيجة وتدني النّجاح في الرياضيات واللغة الإنجليزية ولعامين مُتتاليين، وطالب الوزارة بتشخيص الأسباب لمُعالجتها. وأكّد مهدي أنّ حكومته ستُخصِّص نسبة عالية من الميزانية لوزارة التربية والتوجيه للنهوض بالعملية التعليمية والاهتمام بالمُعلِّمين ومَعاشهم وتدريبهم، بجانب تهيئة البيئة المُناسبة للطلاب وتوفير الإجلاس والكتاب مع الاجتهاد لتحويل الفُصُول القشيّة إلى ثابتةٍ.

صحيفة الصيحة