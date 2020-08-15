حمدوك: نسعى لضمان توفير تعليم مجانى للجميع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي ان حكومة الفترة الانتقالية تسعى لضمان توفير تعليم جيد ومجانى ومنصف وشامل للجميع ذلك بحلول عام .2030

وقال خلال حديثه صباح اليوم في مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم الذي عقد بجامعة الخرطوم برعاية سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان المؤتمر يشكل ضربة البداية الحقيقية لرسم مستقبل جديد للسودان داعيا الى المشاركة الاجتماعية فى صياغة السياسات التعليمية كمرتكز اساسى لهذا المؤتمر.

وقال ان حكومة الفترة الانتقالية آلت على نفسها أن تولى التعليم أقصى درجات الاهتمام حيث انها خصصت نسبة كبيرة لدعم قطاعى التعليم والصحة فى ميزانية عام 2020 لضمان تقديم الخدمات وتطويرها فى وقت واحد.

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واكد حمدوك اهتمامه بشكل خاص بزيادة مرتبات المعلمين العاملين فى الدولة والتى تعتبر حقا مستحقا. وأشار إلى سعى الحكومة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار فى السودان.

واضاف ان اصلاح النظام التعليمى بالسودان يساهم وبشكل مفصلى فى مخاطبة جذور مشاكل التنمية غير العادلة وعدم المساواة والتهميش الثقافى والاقتصادى ومحاربة الفقر والتميز .

ودعا الي وضع السياسات والخطط العلمية والعملية التى تجعل المدارس والمعاهد منارة للفكر ومشاعلا للتنوير وقناديلا تنير الطريق إلى المستقبل.