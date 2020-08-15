شاهد بالصور: جانب من إنفجار موقع مجمع الشجرة الصناعي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أول صور تنشر من موقع انفجار مخزن بمجمع الشجرة الصناعي، جنوبي الخرطوم، يوم أمس الجمعة، أظهرت «محدودية الانفجار».

وأفاد مسؤول بمجمع الشجرة الصناعي، أن مخزن الذخائر الذي تعرّض للحريق مساء الجمعة 14 أغسطس مستخدم لتخزين المنتجات الخاصة للجمهور «خدمات العملاء ومركز التسليم» مثل ذخائر الخرطوش والمسدسات المُرخّصة.

وهو مكان تسليم العملاء والوكلاء ولا يستخدم لأي مخزون خلاف ذلك، حيث أن الذخائر المستخدمة في القوات المسلحة يتم تخزينها خارج نطاق المجمعات السكنية «وفق افادته».

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