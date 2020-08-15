اردول: الشركة السودانية للمعادن طرحت (68) وظيفة للخريجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تفقد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول صباح اليوم الطلاب الجالسين لامتحان وظائف الشركة السودانية للموارد المعدنية بجامعة النيلين كلية الحاسوب. وقال أردول إن الشركة طرحت (68) وظيفة للخريجين تقدم لها (5000) شخص جلس منهم اليوم للامتحان (2880) شخص. موضحاً أن القبول لهذه الوظائف يتم بشفافية عالية من غير انتماءات سياسية أو حزبية أو إثنية عبر امتحانات إلكترونية نزيهة وشفافة. مشيراً إلى توقيعهم لاتفاقية مع جامعة النيلين للتعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والتدريب والبحوث. وأشار أردول إلى حرصهم على عدم وضع الخبرة كمعيار رئيسي لأن الكثير من الخريجين لم يتوظفوا من قبل، ونسبة العطالة كبيرة جداً وسط الخريجين كاشفاً عن توسعة كبيرة تشهدها الشركة في عمليات التنقيب والاستكشاف ستمكن من توظيف أعداد مقدرة من الخريجين كل عام. موضحاً أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ليست الوحيدة العاملة فى المجال ولكنها تعمل ضمن (400) شركة أخرى تعمل في مجال التعدين وتساهم بصورة كبيرة في الدخل القومي للبلاد. وأشاد أردول بالشراكة مع جامعة النيلين قائلاً: (نتمنى أن تثمر هذه الشراكة في زيادة العمل في مجال البحوث والتدريب والتجارب المعملية والمخبرية.

من جانبه ثمن علي عيساوي نائب مدير جامعة النيلين علي الشراكة القوية مع الشركة السودانية للمعادن مشيداً بالنهج الذي انتهجته في التوجه إلى الشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية موضحاً أن ذلك نهج عالمي للدول المتطورة والحديثة التي تستفيد من الدراسات والبحوث العلمية، مشيراً أن الجامعات السودانية بها خبراء وباحثين مؤهلين في شتي المجالات التي يمكن الاستفادة منها وهي تقدم عصارة هذه الأبحاث للشركات والمؤسسات مشيراً إلى ترتيبات كبيرة تم وضعها لإنجاح الامتحان من تعقيم وكمامات مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحاً أن نتيجة الامتحان الإلكتروني تظهر مباشرة بعد الانتهاء من الاجابات على الاسئلة وهذه سهلت لهم كثيراً في عمل التصحيح وتفادي حالات الغش.

صحيفة الانتباهة