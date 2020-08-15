حمدوك يستقبل مدبولي بمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصل رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار الخرطوم الدولي، حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، وعدد من الوزراء من الجانب السوداني.
وبدأت ظهر اليوم بمجلس الوزراء جلسة مباحثات رسمية بين الجانب السوداني برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له .
وقال السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى إن زيارة رئيس الوزراء المصري ستناقش كافة الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية والربط الكهربائي والسكة الحديد وتسهيل حركة المرور عبر المعابر وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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