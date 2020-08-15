الخارجية الامريكية: سنقيم احتفالا كبيرا بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية للشئون الافريقية تيبور ناجي ، إن بلاده تنوي إقامة احتفال كبير عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

والتقى سفير الخرطوم لدى واشنطن نوردالدين ساتي أمس بتيبور ناج ، بحضور السيدة ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية والسفير دونالد بوث المبعوث الخاص للسودان.

وعبر السفير نور الدين ساتي عن سعادته وشكره للحكومة الأمريكية، مشيرا لأهمية تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في المرحلة اﻻنتقالية.

وأشار السفير ناجي الى أن الولايات المتحدة تتطلع للشراكة مع السودان في الجوانب الاقتصادية، مشيراً لعدد من الشركات الأمريكية التي بدأت بنشاطاتها في الخرطوم ،من بينها مايكروسوفت، زووم وشركة Monitor power system التي تعاقدت مع سودابت بخطة مشروع بلغت تكلفته 900 مليون دولار.

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) تناول اللقاء عدداً من الموضوعات التي تتعلق بتوثيق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد السفير ناجي أن حكومة بلاده سوف تقوم بحظر دخول لكل الأشخاص المتورطين في تقويض عمل الحكومة المدنية الانتقالية وأسرهم، كما سيتم إلغاء التأشيرات للذين حصلوا عليها داخل وخارج السودان. وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة المدنية الانتقالية.

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