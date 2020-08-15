الضمير الأمريكي المستتر تجاه السودان.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يقول (كاميرون هدسون) وهو أحد عرابي التغيير في السودان أن القرار بمنع رموز النظام السابق وكل من يعرقل حمدوك يمثل رسالة حارة و(قرصة اضان) للمكون العسكري..

ولطالما كانت القرارات الأمريكية تجاه السودان غريبة وغير متسقة كما أنها لا تعبر عن مجريات الأحوال وليس لها مبرر في الواقع على الأرض..

وتلك مشكلة كامنة في الانشغال الأمريكي الهامشي بقضايا السودان وتركها لبعض المهتمين والجماعات..

لكنها قرارات وبرغم تلك العواهن والالتصاقات تظل قرارات مؤثرة نظرا لم تحدثه من ارتباك ودمار و(بل) لكامل المصير السوداني والمشهد المتضعضع أصلاً !!.

⁦▪️⁩الأمريكان لا يأبهون لحمدوك وعبوره وانتصاره لكنه الآن كرتهم الرابح لإنجاز شيء ما مهم، أو حتى عدم إنجاز أي شيء..

المهم أن حمدوك يفي بالمطلوب في هذه المرحلة..

لا يقيمون له وزناً ولا لـ(ثورة الشباب) أو (انحياز الكاب)..

فكلنا أحجار عليها أن تكون صماء في انتظار حتفها والمصائر!!..

▪️⁩وهل للأمر علاقة بالتوجيه الصادر من السفارة الأمريكية لرعاياها بتوخي الحيطة والحذر من الدخول والتحرك في السودان وتصنيفه كدولة خطرة..

تلك التوجيهات التي قالت عنها الخرطوم علي لسان الخارجية السودانية أنها لم تتوخي الدقة ومبالغ فيها ومؤسفة..

القرارات والتوجيهات السابقة أعلاه تتسق والتكهنات بانفجارات قريبة في المسرح السوداني وأهوال جديدة، ستكون مصنوعة لتنفيس ما يحدث بدول الجوار..

⁦▪️⁩القرار بدأ غريباً وغامضاً علي الجميع خاصة وانه لم يسم قائمة المغضوب عليهم والضالين..

عادة ما تقوم الادارة الأمريكية بتسمية المفروض عليهم العقوبات لكنها هذه المرة اكتفت بالقول:

(لن تكون متاحة للجمهور)..

الأمر الذي شكك في وجود القائمة نفسها!!..

كما أن أسباب العقوبات في غالبها (سايبة) وضبابية و(غير ممسوكة) يعوزها المنطق..

1-عرقلة عمل الوزراء المدنيين.

2-وقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري.

3-تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022.

4-الانخراط في الفساد.

5-إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

وجاء في شروح القرار أنهم يؤمنون بالإعلان الدستوري السوداني الذي كانت الحكومة السودانية المطلوب دعمها أول كافر به!!

في كل القرارات السابقة كانت أمريكا أكثر وضوحاً وتسمي الأشخاص والكيانات وتحدد جرائمهم الواقعة فعلا وليست المحتملة مثلما حدث في جنوب السودان وكوريا وإيران والصين..

في قرارها الأخير تجاه الفلول السودانية لم تكلف الخارجية الأمريكية نفسها ذلك العناء ولم تبذل أيما عناية باستصدار قرار يلف الجبال حول الأبقار..

قرار سيئ الإخراج، غريب النوايا..

كانما تشاهد الشاويش في الدراما المصرية في هجيع الليل الساكن وهو يصرخ وهو يبرم شنبه:

(مين هناك؟!)..

او لعله استبطان جهير لخطة مأزومة تستعد الولايات المتحدة لها مبكراً او متاخرة..

فهل نتدبر امرنا، ام ان كل الحكاية وما فيها (طق حنك)؟!..

غالب الظن ان الامريكان (شامين حاجة) أو (ناويين علي حاجة)…

في اجتماع الرياض لاصدقاء السودان فتشنا عن اصدقاء السودان ما بين الكلمات العابرة والأموال المرتجاة فلم نجد الا ما يخيف..

تخيلوا ان مخرجات اجتماع أصدقاء السودان هو الآتي:

(وحث الحكومة الانتقالية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوفير الأمن اللازم لعموم السودان).

فلماذا تركتم لاجتماع أعداء السودان؟!..

⁦▪️⁩بقدرة قادر نجحنا -حتى الآن- في تحصين أنفسنا من الانزلاق..

حرصنا الجماعي على عدم تكرار سيناريوهات الحريق القريبة..

(ليبيا والعراق.. سوريا واليمن)..

وهو أمر لم تدخر دول الفتن والدسائس بداً ووسعاً من (جرجرة) أرجلنا نحوها..

حكمة عميقة حصنتنا من الانخراط في أتون المحرقة..

حتى السودانيون المتحالفون مع تلك الدول رفضوا أن يمضوا بالشوط إلى آخره..

رفضت القيادة عرضاً مغدقاً وسخياً للتداعي وإنقاذ (حفتر)..

وتلك ممانعة لن تمر مرور الكرام..

يحسدوننا على أستعلائنا علي الفتن والمصائب والكروب،

ويخططون بلا انقطاع لإنجاز مشروع (خطوط النار) الشرير..