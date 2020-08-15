أيها الآباء احموا أبناءكم مما يضمره القراي من تعديلات في المناهج.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ومازال القراي الذي عين في غفلة من الزمان القحطي الأغبر مديراً للمناهج بوزارة التربية والتعليم يواصل استفزازه وتحديه للمسلمين، فقد دهشت لتصريح جديد رفض القراي فيه طلباً تقدم به مجمع الفقه الاسلامي لوضع منهج التربية الاسلامية، بما يعني أن القراي يصر على ان يدخل يده الآثمة حتى في منهج التربية الإسلامية!!

حتى مجمع الفقه الإسلامي الذي عينت أعضاءه حكومة القحط العلمانية، بعد ان أقصت علماءه السابقين ممن طبقت شهرتهم الآفاق، يرفض القراي المعادي لله ورسوله الاخذ برأيه، ويصر على التقيد بهرطقات وأباطيل زعيمه المرتد محمود محمد طه، فأي تحدٍ لشعب السودان المسلم يمارسه القراي المعين من قبل وزير التربية الشيوعي الذي لم يجد من كل علماء الأمة غير القراي ليعينه في ذلك المنصب الخطير الذي لم يقصد به الا التأثير في الاجيال الجديدة، بما يتماشى مع مخطط الشيوعيين الذين اتخذوا الملحد ماركس مرشداً ومعلماً بدلاً من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم!

عجبت أن السيد الصادق المهدي الذي يعتبر من أركان نظام القحط الجاثم على صدورنا، طالب بازاحة القراي من منصب مدير المناهج، لكنه قال إن رئيس الوزراء حمدوك عجز عن اتخاذ قرار فصل القراي من منصبه الخطير.. أقول للسيد الصادق وهل ترجو خيراً من حمدوك الذي أقرَّ بنفسه أنه كان شيوعياً، وهل فعل حمدوك خيراً منذ ان وطئت قدماه أرض السودان؟ ام ظل كل يوم يهوي بالسودان من حفرة الى أخرى، والله وحده يعلم ما يضمره للسودان من كيد تزول منه الجبال.

ارجع للقراي لأقول إن حوالى (80) من اكبر العلماء واولياء امور التلاميذ سبق أن تقدموا بمذكرة للمحكمة الدستورية، عبر الاستاذة فتحية عبد القادر المحامية، يطعنون في تعيين القراي في منصب مدير المركز القومي للمناهج، وقدموا للمحكمة حيثيات قانونية ودستورية محكمة اعدها نخبة من كبار القانونيين، ولكن للاسف لا توجد في الوقت الحاضر محكمة دستورية في البلاد تنظر في الطعون الدستورية التي تقدح في كل العوار القانوني الذي يحيط بالوضع الحالي، فقد تعمدت قحت إعفاء قضاة تلك المحكمة للحيلولة دون ابطال كثير من المؤسسات القائمة وابطال الكثير من القرارات الظالمة.

كتبنا كثيراً وضجت الوسائط بالتصريحات الكفرية التي ظل القراي يصدرها من حين لآخر طعناً في الدين وتطاولاً على القرآن الكريم وعلى شرائع الإسلام وشعائره، بل إن اكثر ما يخيف الآباء، وانا منهم، ما شرع فيه من تعديلات لكثير من المناهج التي ستطبق من بداية العام الدراسي القادم.

من العجائب والغرائب أن هذا المتحدي لكل شعب السودان أعد منهجاً جديداً للصف الاول اساس، وعندما اعترض علماء مجمع الفقه الاسلامي وأبدوا بعض الملاحظات وقالوا ان ذلك من صميم واجبات ومهام المجمع المنصوص عليها في نظامه الاساسي، اعلن القراي ووزيره الشيوعي رفضهم لتدخل مجمع الفقه الاسلامي!

القراي لم يكتفِ بذلك انما قام بعد تعيينه بنقل عدد من علماء وخبراء المناهج من المركز القومي للمناهج ببخت الرضا، لأنهم اعترضوا على انفراده بالقرار وعلى تجاوزهم في وضع المناهج!

معلوم ان القراي كان قد صرح بأن مناهج رياض الاطفال ستخلو من القرآن الكريم، وسيبدل القرآن بالموسيقى واناشيد الثورة!

مما تلقيته من احد الآباء الثقاة على سبيل المثال كشف بالتعديلات التي قرر القراي ادخالها في منهج الفقه والعقيدة للصف السابع اساس ومن ذلك مثلاً:

حذف مادة الولاء والبراء والعلاقة بين المسلم وغير المسلم والولاء المحرم والولاء للمؤمنين واسباب تخلف المجتمع المسلم، كما حذف احكاماً فقهية عامة تتعلق باحكام البلوغ واحكام الزكاة الشرعية وانواعها وشروط صحة الزكاة والحلال والحرام من الاطعمة.

ايها الناس دافعوا عن دينكم، فوالله وتالله إن قحت وشيوعييها يستهدفون دينكم، فهلا استيقظتم قبل فوات الاوان؟